Оливер Стоун: США стремятся дестабилизировать Россию, чтобы затем взяться за Китай

Короткая ссылка
Американский режиссёр Оливер Стоун выразил мнение, что Соединённые Штаты всегда стремились установить контроль над Украиной, чтобы в конечном итоге дестабилизировать Россию, а следом заняться «другой, более древней цивилизацией — Китаем».
Оливер Стоун: США стремятся дестабилизировать Россию, чтобы затем взяться за Китай
  • AFP

Как пишет El País, на кинофестивале в Барселоне Стоун «не постеснялся выступить в защиту Владимира Путина» в разгар боевых действий на Украине.

По словам режиссёра, российского президента «невозможно отделить от государства». Вместе с этим он отметил, что тот Владимир Путин, с которым ему удалось пообщаться, не соответствовал тому образу, который рисуют западные СМИ.

«Путин, которого я знал, был рациональным, спокойным, всегда действовал в интересах российского народа, настоящим сыном России, патриотом», — отметил американский режиссёр.

Стоун также заявил, что в планы Белого дома всегда входило создание прозападного, антироссийского правительства на Украине.

Конечная цель Вашингтона, считает он, заключается смене режима в России.

Кроме того, американские власти, которых он сравнил с «хищной собакой», не намерены «останавливаться на России», а займутся дестабилизацией Китая, пишет ИноТВ со ссылкой на оригинал материала.

Как ранее заявил сам президент США Джо Байден, он не призывал к смене власти в России.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить