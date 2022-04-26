Оливер Стоун: США стремятся дестабилизировать Россию, чтобы затем взяться за Китай

Американский режиссёр Оливер Стоун выразил мнение, что Соединённые Штаты всегда стремились установить контроль над Украиной, чтобы в конечном итоге дестабилизировать Россию, а следом заняться «другой, более древней цивилизацией — Китаем».

Как пишет El País, на кинофестивале в Барселоне Стоун «не постеснялся выступить в защиту Владимира Путина» в разгар боевых действий на Украине.

По словам режиссёра, российского президента «невозможно отделить от государства». Вместе с этим он отметил, что тот Владимир Путин, с которым ему удалось пообщаться, не соответствовал тому образу, который рисуют западные СМИ.

«Путин, которого я знал, был рациональным, спокойным, всегда действовал в интересах российского народа, настоящим сыном России, патриотом», — отметил американский режиссёр.

Стоун также заявил, что в планы Белого дома всегда входило создание прозападного, антироссийского правительства на Украине.

Конечная цель Вашингтона, считает он, заключается смене режима в России.

Кроме того, американские власти, которых он сравнил с «хищной собакой», не намерены «останавливаться на России», а займутся дестабилизацией Китая, пишет ИноТВ со ссылкой на оригинал материала.

Как ранее заявил сам президент США Джо Байден, он не призывал к смене власти в России.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».