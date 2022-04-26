В МИД России заявили о готовности рассмотреть инициативы ООН по помощи жителям Донбасса

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Россия готова рассмотреть инициативы со стороны Организации Объединённых Наций (ООН) по помощи гражданскому населению Донбасса в зоне проведения спецоперации.
В МИД России заявили о готовности рассмотреть инициативы ООН по помощи жителям Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Alexander Sayganov/Keystone Press Agency

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Россия готова рассмотреть конкретные инициативы, в том числе со стороны ООН, по облегчению страданий гражданского населения в зоне проведения специальной военной операции, если они будут на деле способствовать этой благородной цели», — говорится в сообщении.

Ранее Гутерреш предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам.

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