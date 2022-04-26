Генсек ООН Гутерреш предложил создать контактную группу по гумкоридорам на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам.

«Я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными», — сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщалось ранее, Гутерреш 28 апреля проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским президентом Владимиром Зеленским.