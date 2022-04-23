Гутерреш проведёт встречу с Зеленским и Кулебой 28 апреля

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Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля», — цитирует РИА Новости пресс-службу ООН.

Также Гутерреш проведёт встречу с сотрудниками агентств ООН для обсуждения расширения гуманитарной помощи народу Украины.

Ранее Гутерреш попросил организовать его визиты в Россию и на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Генсек ООН прибудет в Москву 26 апреля для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. 

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