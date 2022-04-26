Захарова отреагировала на слова замглавы Минобороны Британии об ударах Украины по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о легитимности ударов в глубине России со стороны Украины.

«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран», — написала она в Telegram.

Ранее британский замминистра заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок.

Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу.