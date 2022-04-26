В Японии в возрасте 119 лет умер старейший человек в мире

Японка Канэ Танака, признанная старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 119 лет.

Танака умерла 19 апреля в больнице города Фукуока, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на городские власти.

По данным исследовательской группы The Gerontology, после смерти японки самым старым человеком в мире стала Люсиль Рандон, 118-летняя французская монахиня.

Канэ Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из ныне живущих людей в 2019 году, когда ей было 116 лет. Она рассказывала, что наслаждается жизнью и надеется дожить до 120 лет.