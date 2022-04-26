Лавров напомнил о необходимости соблюдения Устава ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости сделать выбор между уважением Устава ООН и подчинением другим странам.

«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений: либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — заявил он.

Лавров также рассказал, что обсудил с Гутеррешем попытки западных партнёров выносить международные вопросы за рамки обсуждения в ООН и других организациях.

Ранее Лавров на сессии Совета ООН по правам человека заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».

По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.