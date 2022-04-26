Депутат Ананских раскритиковал новые антироссийские санкции Польши

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Польши ввести новые санкции против России и Белоруссии.

Отмечается, что в санкционный список попали компании «Газпром», «НОВАТЭК» и «Акрона».

«Могу только посочувствовать польским жителям и польским предпринимателям: глупые действия руководства Польши только усложнят жизнь каждому гражданину», — выразил мнение парламентарий.

По словам депутата, руководство Польши «смотрит в рот американцам» и не думает о своих гражданах.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что польская сторона ввела новые санкции против России и Белоруссии.

25 апреля глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень заявил, что польская сторона готова отказаться от импорта российского газа.