Депутат Ананских раскритиковал новые антироссийские санкции Польши

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Польши ввести новые санкции против России и Белоруссии.
Депутат Ананских раскритиковал новые антироссийские санкции Польши
  • Gettyimages.ru
  • © Maren Winter / EyeEm

Отмечается, что в санкционный список попали компании «Газпром», «НОВАТЭК» и «Акрона».

«Могу только посочувствовать польским жителям и польским предпринимателям: глупые действия руководства Польши только усложнят жизнь каждому гражданину», — выразил мнение парламентарий.

По словам депутата, руководство Польши «смотрит в рот американцам» и не думает о своих гражданах.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что польская сторона ввела новые санкции против России и Белоруссии. 

25 апреля глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень заявил, что польская сторона готова отказаться от импорта российского газа.

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