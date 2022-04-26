Депутат Ананских раскритиковал новые антироссийские санкции Польши
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Отмечается, что в санкционный список попали компании «Газпром», «НОВАТЭК» и «Акрона».
«Могу только посочувствовать польским жителям и польским предпринимателям: глупые действия руководства Польши только усложнят жизнь каждому гражданину», — выразил мнение парламентарий.
По словам депутата, руководство Польши «смотрит в рот американцам» и не думает о своих гражданах.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что польская сторона ввела новые санкции против России и Белоруссии.
25 апреля глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень заявил, что польская сторона готова отказаться от импорта российского газа.