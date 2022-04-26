В МИД Китая заявили, что Пекин не заинтересован в третьей мировой войне

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не заинтересован в третьей мировой войне.

Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как китайский МИД оценивает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозе начала третьей мировой войны, Ван Вэньбинь сказал: «Никто не хочет увидеть третью мировую войну... необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров (между Россией и Украиной. — RT)».

Он также выразил надежду, что все заинтересованные стороны не допустят эскалации.

Ранее Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.