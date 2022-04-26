Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании Илоном Маском

Экс-гендиректор и основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании американским предпринимателем Илоном Маском.

Комментируя намерения Маска превратить компанию из публичной в непубличную, чтобы продавать акции только в частном или внебиржевом порядке, Дорси отметил, что это было бы правильным шагом.

Он также подчеркнул, что Twitter должен быть не компанией, а «общественным благом».

«Илон — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи», — написал основатель платформы в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приобретение американского предпринимателя.