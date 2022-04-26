Премьер Эстонии призвала ФРГ оказать дополнительную военную помощь Украине

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала крупные страны НАТО оказать дополнительную помощь Украине — особый акцент политик сделала на Германии.

«Мы страна с населением всего 1,3 млн человек. Мы в 65 раз меньше Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия», — приводит её слова ТАСС со ссылкой на DPA.

Вместе с этим Каллас усомнилась в том, что у ФРГ больше нет ресурсов для оказания поддержки Киеву. По данным властей Эстонии, страна уже предоставила Украине помощь на сумму более €200 млн.

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил, что власти Германии выделят дополнительно €2 млрд на военные расходы, большая часть которых пойдёт на помощь Украине.

В целом военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили $2 трлн. Странами-лидерами по расходам на оборону стали США, Китай и Индия.