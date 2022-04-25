SIPRI: мировые военные расходы впервые превысили $2 трлн в 2021 году

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Военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили $2 трлн. Странами-лидерами по расходам на оборону стали США, Китай и Индия.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в $2 трлн, достигнув отметки в $2113 млрд», — говорится в документе.

По данным SIPRI, Россия заняла пятое место в мире по объёму расходов на оборону с показателем в $65,9 млрд в 2021 году.

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил, что власти Германии выделят дополнительно €2 млрд на военные расходы, большая часть которых пойдёт на помощь Украине.

Премьер Чехии Пётр Фиала поддержал обращение Минобороны о повышении военного бюджета страны на 1,4 млрд крон (около $63 млн).

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