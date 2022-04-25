Политолог Светов назвал неизбежным решение России о высылке 40 сотрудников дипведомств ФРГ

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT решение России в порядке симметричного ответа объявить 40 сотрудников дипведомств Германии персонами нон грата.

Как подчеркнул Светов, подобного рода меры неизбежны. Эксперт также отметил, что западные страны первыми приняли такое решение.

Но при этом он выразил сожаление, что разрушается система дипломатических связей.

«Очень печально каждый день об этом слышать. Мы должны отвечать адекватно, иначе они будут считать, что могут делать то, что заблагорассудится. Но это разрушение того, что строилось в течение десятилетий, а то и сотен лет», — заключил специалист.

Ранее Россия объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ персонами нон грата.

Отмечается, что данная мера принята в ответ на решение Германии объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата.