В «Аэрофлоте» заявили о возобновлении полётов на Мальдивы с 13 мая

«Аэрофлот» с 13 мая возобновляет регулярные полёты из Москвы на Мальдивы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что продажа билетов на рейсы открыта.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля Россия отменила введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.