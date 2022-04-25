В «Аэрофлоте» заявили о возобновлении полётов на Мальдивы с 13 мая
- globallookpress.com
- © IMAGO/Peter Seyfferth/finephotoa
«Аэрофлот» с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что продажа билетов на рейсы открыта.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля Россия отменила введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.