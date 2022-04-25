В «Аэрофлоте» заявили о возобновлении полётов на Мальдивы с 13 мая

Короткая ссылка
«Аэрофлот» с 13 мая возобновляет регулярные полёты из Москвы на Мальдивы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В «Аэрофлоте» заявили о возобновлении полётов на Мальдивы с 13 мая
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Peter Seyfferth/finephotoa

«Аэрофлот» с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что продажа билетов на рейсы открыта.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля Россия отменила введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить