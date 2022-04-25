Специалист Фёдоров прокомментировал победу Макрона на выборах президента Франции
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- © Gonzalo Fuentes
«По опыту предыдущего мандата можно сказать, что Макрону удавалось балансировать. Но спокойной жизни у него в ближайшие пять лет не будет. Он и сам это понимает — правда, считает, что это будет историческое время», — заявил Фёдоров в беседе с «Радио 1».
Как считает эксперт, Макрон продолжит проводить прежнюю политику в отношении России.
В целом во внешней политике Франции могут доминировать вопросы, связанные с ЕС и с поддержанием единства Запада во главе с США.
Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции.
Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.