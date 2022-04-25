Специалист Фёдоров прокомментировал победу Макрона на выборах президента Франции

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров прокомментировал победу Эммануэля Макрона на выборах главы государства.
Специалист Фёдоров прокомментировал победу Макрона на выборах президента Франции
  • AP
  • © Gonzalo Fuentes

«По опыту предыдущего мандата можно сказать, что Макрону удавалось балансировать. Но спокойной жизни у него в ближайшие пять лет не будет. Он и сам это понимает — правда, считает, что это будет историческое время», — заявил Фёдоров в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, Макрон продолжит проводить прежнюю политику в отношении России.

В целом во внешней политике Франции могут доминировать вопросы, связанные с ЕС и с поддержанием единства Запада во главе с США.

Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.

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