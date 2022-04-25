Специалист Фёдоров прокомментировал победу Макрона на выборах президента Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров прокомментировал победу Эммануэля Макрона на выборах главы государства.

«По опыту предыдущего мандата можно сказать, что Макрону удавалось балансировать. Но спокойной жизни у него в ближайшие пять лет не будет. Он и сам это понимает — правда, считает, что это будет историческое время», — заявил Фёдоров в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, Макрон продолжит проводить прежнюю политику в отношении России.

В целом во внешней политике Франции могут доминировать вопросы, связанные с ЕС и с поддержанием единства Запада во главе с США.

Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.