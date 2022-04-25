В Совфеде прокомментировали решение Женевского суда по иску Коломойского к России

Сенатор и член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди дала оценку решению Женевского суда, ранее удовлетворившему иск Игоря Коломойского. Украинский олигарх требовал от России $34,6 млн в качестве компенсации за утрату бизнеса в Крыму.

Решение Женевского суда беспрецедентно, считает Ковитиди.

В беседе с RT она подчеркнула, что таким образом зарубежный суд впервые публично признал «международную правосубъектность» Республики Крым.

«Что касается денег, то здесь вопрос для Коломойского бесперспективен. Поскольку государство не отвечает по обязательствам юридических лиц. К государству как к субъекту международного публичного права не могут применяться меры, которые возникают из частно-правовых отношений,» — пояснила сенатор.

Ковитиди добавила, что в Женеве нарушили и саму процедуру, поскольку ни Российская Федерация, ни Республика Крым не подсудны как арбитражному суду Швейцарии, так и суду в США.

«Юристам Коломойского хорошо известно, что каждое суверенное государство обладает закреплённым за ним в международном праве иммунитетом от подобных исков и ареста активов. Очевидно, что попытка ареста российских активов на основании подобных решений, юридически бесперспективна. Более того, в США отсутствует практика автоматического признания решений других судов на территории США», — заключила Ковитиди.

Как ранее писал RT, в 2014—2015 годах руководство Крыма приняло решение о национализации 150 объектов Коломойского, в том числе 11 связанных с олигархом юрлиц, владевших заправочными станциями и офисными зданиями в Крыму.

19 апреля 2019 года арбитражный суд в Женеве, заседающий под эгидой Постоянной палаты Третейского суда (Гаага), обязал Российскую Федерацию выплатить «Укрнафте» и ещё 11 компаниям компенсацию в размере $34,6 млн плюс проценты и судебные расходы.