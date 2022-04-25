Власти Японии раскритиковали Украину за сравнение императора Сёва с Гитлером в видеоролике
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«Постановка императора Сёва в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной», — цитирует Исодзаки РИА Новости.
По его словам, через посольство Украины в Японии Киеву было сделано представление с требованием удалить этот ролик.
Исодзаки добавил, что Киев удалил видеоролик и принёс извинения.
19 апреля в МИД Японии сообщили, что Токио увеличит сумму кредитов, которые будут предоставлены украинской стороне, со $100 млн до $300 млн.