В Японии приветствовали переизбрание Макрона на пост президента Франции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции.

Как пишет Associated Press, премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду на тесное сотрудничество с Макроном по широкому кругу вопросов, в том числе в урегулировании ситуации на Украине.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки также отметил необходимость большего единства G7 для сохранения мирового порядка.

«Мы планируем продолжить тесное сотрудничество с Францией во главе с президентом Макроном», — сказал он.

После подсчёта 100% голосов Макрон набрал 58,55% во втором туре президентских выборов.