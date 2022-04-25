В Японии приветствовали переизбрание Макрона на пост президента Франции

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции.
В Японии приветствовали переизбрание Макрона на пост президента Франции
  • AP
  • © Rodrigo Reyes Marin/Pool

Как пишет Associated Press, премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду на тесное сотрудничество с Макроном по широкому кругу вопросов, в том числе в урегулировании ситуации на Украине.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки также отметил необходимость большего единства G7 для сохранения мирового порядка.

«Мы планируем продолжить тесное сотрудничество с Францией во главе с президентом Макроном», — сказал он.

После подсчёта 100% голосов Макрон набрал 58,55% во втором туре президентских выборов.

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