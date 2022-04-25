Аналитик Фролов оценил возможность введения запрета на импорт нефти из России

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о подготовке шестого пакета санкций в отношении России с возможностью некой формы нефтяного эмбарго.

«Могут ли они отказаться от российской нефти? Да, конечно, могут. Если их не интересует результат, то окно возможностей оказывается предельно широким», — отмечает собеседник RT.

По мнению Фролова, главный вопрос, который должны задавать граждане ЕС, — это есть ли альтернативные поставщики, которые заместят российские поставки.

«У меня для простых европейцев плохие новости: нет, никто не договорился ни с какими альтернативными поставщиками. Невозможно заместить российскую нефть на европейском рынке», — сказал аналитик.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали возможность введения запрета на импорт нефти из России.

Как сказал Домбровскис, один из рассматриваемых вопросов в рамках шестого пакета санкций против России — это некая форма нефтяного эмбарго.