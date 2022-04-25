Политолог Шаповалов: структура НАТО пребывает в состоянии кризиса

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерение США выделить до $250 тыс. на инициативы, которые могли бы помочь американской стороне определить возможную траекторию развития Североатлантического альянса.
Политолог Шаповалов: структура НАТО пребывает в состоянии кризиса
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

«Сам факт появления такого гранта свидетельствует о том, что структура НАТО пребывает в состоянии кризиса и утрачивает способность объективно анализировать ситуацию и на основе анализа формировать стратегию своего развития», — отмечает политолог.

По его мнению, в структуре НАТО нарастают кризисные явления.

«Мы видим, что НАТО утрачивает здравый смысл в своём развитии и утрачивает инициативу», — добавил он.

Шаповалов добавил, что для Вашингтона необходимо переосмысливание ситуации.

«Как мне представляется, выход здесь один: НАТО должно распуститься», — заключил собеседник RT.

Ранее в распоряжении RT появилось описание гранта о намерении Соединённых Штатов выделить до $250 тыс. на инициативы, которые могли бы помочь американской стороне определить возможную траекторию развития Североатлантического альянса.

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