Макрон набирает 56,54% после подсчёта 90% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 90% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 43,46% голосов.