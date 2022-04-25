Макрон набирает 56,54% после подсчёта 90% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 90% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 43,46% голосов.
Об этом свидетельствуют данные МВД Франции, сообщает РИА Новости.
Марин Ле Пен ранее назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции.
Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»