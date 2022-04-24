Макрон набирает 53,12% после подсчёта 60% голосов

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Президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 60% голосов. Его конкурент Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.

Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют данные МВД Франции.

Марин Ле Пен ранее назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции.

Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.

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