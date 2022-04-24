Právo: чешские ПХГ заполнены на 28%

Подземные хранилища газа Чехии в настоящее время заполнены на 28%, пишет чешская газета Právo. По мнению специалистов, этого объёма хватит на три недели.

«Этого запаса хватит как минимум на три недели вне отопительного сезона», — сказал газете аналитик ENA Йиржи Гавор, его слова приводит чешское радио.

Как уточняется, подземные газохранилища в 2022 году начали заполняться на несколько недель раньше, чем обычно — 1 апреля.

Чешский эксперт по энергетике Иван Новески ранее заявил, что в случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть национальной промышленности.