Лидер ХДС Мерц: Германия 20 лет принимала неверные решения по поддержке бундесвера
- AP
«Оглядываясь назад, мы, к сожалению, должны констатировать: все министры обороны за последние 20 лет принимали неверные решения относительно оснащения и состояния войск, — сказал он в интервью немецким СМИ.
Мерц выразил мнение, что после российской военной операции на Украине необходимо «тщательно проанализировать, как до такого могло дойти».
Вместе с этим он призвал предоставить Украине больше военной поддержки.
Подробнее — в материале ИноТВ.