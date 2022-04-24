Лидер ХДС Мерц: Германия 20 лет принимала неверные решения по поддержке бундесвера

Внешняя политика Германии и её политика безопасности за последние 20 лет пришли в упадок, считает лидер ХДС Фридрих Мерц.

«Оглядываясь назад, мы, к сожалению, должны констатировать: все министры обороны за последние 20 лет принимали неверные решения относительно оснащения и состояния войск, — сказал он в интервью немецким СМИ.

Мерц выразил мнение, что после российской военной операции на Украине необходимо «тщательно проанализировать, как до такого могло дойти».

Вместе с этим он призвал предоставить Украине больше военной поддержки.

Подробнее — в материале ИноТВ.