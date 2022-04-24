Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре французских президентских выборов.
Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции
  • AP

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Французский лидер проголосовал на избирательном участке в городе Ле Туке в департаменте Па-де-Кале.

Ранее кандидат от «Национального объединения» на пост президента Франции Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов в северной коммуне Энен-Бомон, расположенной в департаменте Па-де-Кале.

Утром 24 апреля второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.

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