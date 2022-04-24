Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре французских президентских выборов.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Французский лидер проголосовал на избирательном участке в городе Ле Туке в департаменте Па-де-Кале.

Ранее кандидат от «Национального объединения» на пост президента Франции Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов в северной коммуне Энен-Бомон, расположенной в департаменте Па-де-Кале.

Утром 24 апреля второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.