Швейцария отказала ФРГ в реэкспорте боеприпасов на Украину

Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких БМП типа Marder, сообщает газета Sonntags Zeitung.

Уточняется, что для машин необходимы произведённые в Швейцарии боеприпасы, однако Конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов.

Представитель швейцарского Госсекретариата по экономике заявил, что Германия уже направила два запроса по соответствующей теме.

«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа, в соответствии с законом «О военных материалах», — цитирует его РИА Новости.

Один из министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер ранее потребовал реализовать поставки Киеву тяжёлого вооружения.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.