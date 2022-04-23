DLF: в Германии потребовали поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Один из министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер потребовал реализовать поставки Киеву тяжёлого вооружения.

«СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу. — RT) Шольцу и его «украинской политике», однако вместе с тем «ясно, что страна нуждается в тяжёлом вооружении», — приводит радиостанция DLF слова Линднера.

По его словам, Германия должна «как можно скорей» стать независимой от поставок российских энергоресурсов, выразив скептическое отношение в вопросе о введении немедленного эмбарго.

Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с ФРГ намерены поставить Украине самоходные гаубицы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.

По её словам, Украина нуждается в тяжёлом вооружении, времени на отговорки у партнёров нет.