DLF: в Германии потребовали поставлять Киеву тяжёлое вооружение
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«СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу. — RT) Шольцу и его «украинской политике», однако вместе с тем «ясно, что страна нуждается в тяжёлом вооружении», — приводит радиостанция DLF слова Линднера.
По его словам, Германия должна «как можно скорей» стать независимой от поставок российских энергоресурсов, выразив скептическое отношение в вопросе о введении немедленного эмбарго.
Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с ФРГ намерены поставить Украине самоходные гаубицы.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.
По её словам, Украина нуждается в тяжёлом вооружении, времени на отговорки у партнёров нет.