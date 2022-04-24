Явка на выборы президента Франции на 13:00 составила 26,41%

Явка во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 13:00 мск составила 26,41%.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

Отмечается, что этот показатель чуть выше того, что был в это же время на прошлых выборах президента страны.

Ранее сообщалось, что второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.