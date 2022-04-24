В Японии сообщили о гибели 10 человек в результате инцидента с круизным судном

Власти Японии подтвердили гибель десяти человек, которые ранее были обнаружены у берегов северного острова Хоккайдо в районе исчезновения круизного судна KAZU 1.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что в результате происшествия погибли семь мужчин и три женщины. На пятерых были спасательные жилеты.

По данным телеканала, всего на борту судна было 26 человек.

Ранее сообщалось об обнаружении девяти человек. Позднее стало известно ещё об одном найденном. Власти указывали, что все обнаруженные находятся без сознания. Как уточняет РИА Новости это связано с тем, что официально подтвердить смерть человека в Японии могут только медики.

23 апреля стало известно, что сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1.