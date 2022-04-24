В Японии заявили о спасении девяти человек в районе исчезновения круизного судна KAZU 1

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Управление береговой охраны Японии сообщило о спасении девяти человек в районе исчезновения круизного судна KAZU 1.

Об этом пишет NHK.

«Управление сообщает... были спасены девять человек, которые, как полагают, входили в число 26 человек на борту этого судна», — указывает телеканал.

Как сообщают официальные лица, двое спасённых находились без сознания, когда их отправили в больницу. Они были замечены вблизи полуострова Сирэтоко на востоке префектуры Хоккайдо.

Ранее сообщалось об обнаружении семи человек с круизного судна.

23 апреля стало известно, что сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1.

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