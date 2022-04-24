BFMTV: в Ницце мужчина напал с ножом на священника во время мессы в церкви
- AP
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Уточняется, что нападение произошло утром в церкви Сен-Пьер-д'Арене. Священник получил травмы голени и лёгких.
Отмечается, что злоумышленник был задержан полицией, им оказался 31-летний француз. По данным правоохранительных органов, нападавший имел психическое заболевание.
В декабре французские спецслужбы задержали двух человек, которые подозревались в подготовке нападений с использованием ножей в период рождественских праздников.