BFMTV: в Ницце мужчина напал с ножом на священника во время мессы в церкви

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В Ницце во время мессы в церкви мужчина напал на священника с ножом и ранил его.
BFMTV: в Ницце мужчина напал с ножом на священника во время мессы в церкви
  • AP

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что нападение произошло утром в церкви Сен-Пьер-д'Арене. Священник получил травмы голени и лёгких.

Отмечается, что злоумышленник был задержан полицией, им оказался 31-летний француз. По данным правоохранительных органов, нападавший имел психическое заболевание.

В декабре французские спецслужбы задержали двух человек, которые подозревались в подготовке нападений с использованием ножей в период рождественских праздников.

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