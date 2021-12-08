BFMTV: во Франции задержаны подозреваемые в подготовке нападений во время Рождества

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Французские спецслужбы задержали двух человек, которые подозреваются в подготовке нападений с использованием ножей в период рождественских праздников.
BFMTV: во Франции задержаны подозреваемые в подготовке нападений во время Рождества
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

Подозреваемые планировали совершать нападения в общественных местах, в частности в «торговых центрах, университетах и на людных улицах», отмечается в сообщении.

Уточняется, что они были задержаны ещё 29 ноября.

3 декабря им было предъявлено обвинение, они взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что полиция нейтрализовала злоумышленника, который напал с ножом на сотрудника комиссариата французского города Канн.

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