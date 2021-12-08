BFMTV: во Франции задержаны подозреваемые в подготовке нападений во время Рождества
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV.
Подозреваемые планировали совершать нападения в общественных местах, в частности в «торговых центрах, университетах и на людных улицах», отмечается в сообщении.
Уточняется, что они были задержаны ещё 29 ноября.
3 декабря им было предъявлено обвинение, они взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что полиция нейтрализовала злоумышленника, который напал с ножом на сотрудника комиссариата французского города Канн.