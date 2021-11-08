В Канне нейтрализовали напавшего на сотрудника комиссариата

Полиция нейтрализовала злоумышленника, который напал с ножом на сотрудника комиссариата французского города Канн, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами», — написал министр в своём аккаунте в Twitter.

Он уточнил, что один из полицейских применил огнестрельное оружие против нападавшего.

«Погибших нет, обстоятельства этого нападения выясняются», — добавил Дарманен.

Министр выразил поддержку национальной полиции и властям города и сообщил, что прибудет в Канн.

В городе Лиски Воронежской области в сентябре неизвестный совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский. Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.