В Канне нейтрализовали напавшего на сотрудника комиссариата
- Reuters
«Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами», — написал министр в своём аккаунте в Twitter.
Он уточнил, что один из полицейских применил огнестрельное оружие против нападавшего.
«Погибших нет, обстоятельства этого нападения выясняются», — добавил Дарманен.
Министр выразил поддержку национальной полиции и властям города и сообщил, что прибудет в Канн.
В городе Лиски Воронежской области в сентябре неизвестный совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский. Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.