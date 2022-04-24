Политолог Брутер объяснил выделение гранта США на поддержку сельского хозяйства в Грузии

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал планы Агентства США по международному развитию (USAID) увеличить расходы на программу поддержки сельского хозяйства в Грузии на $1,2 млн — до $24,3 млн.
Политолог Брутер объяснил выделение гранта США на поддержку сельского хозяйства в Грузии
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«Вместе с сельским хозяйством они поставляют обычно биолаборатории и генно-модифицированные семена. Так что это обычная их программа», — пояснил политолог.

Он уточнил, что для Вашингтона «поддержка Грузии носит критичный характер».

«Как я понимаю, в нынешнем политическом раскладе Грузия не хочет в это ввязываться. Нынешние власти конфликтуют по этому поводу не только с оппозицией, но и с президентом», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что США выделят грант на поддержку сельского хозяйства в Грузии.

Предлагаемое увеличение расходов позволит расширить три направления деятельности: гранты на инновации, техническую помощь и развитие партнёрских связей, отмечается в описании документа.

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