Политолог Брутер объяснил выделение гранта США на поддержку сельского хозяйства в Грузии
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«Вместе с сельским хозяйством они поставляют обычно биолаборатории и генно-модифицированные семена. Так что это обычная их программа», — пояснил политолог.
Он уточнил, что для Вашингтона «поддержка Грузии носит критичный характер».
«Как я понимаю, в нынешнем политическом раскладе Грузия не хочет в это ввязываться. Нынешние власти конфликтуют по этому поводу не только с оппозицией, но и с президентом», — добавил собеседник RT.
Ранее стало известно, что США выделят грант на поддержку сельского хозяйства в Грузии.
Предлагаемое увеличение расходов позволит расширить три направления деятельности: гранты на инновации, техническую помощь и развитие партнёрских связей, отмечается в описании документа.