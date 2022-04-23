Аргентина ввела санкции против компании Navitas Petroleum за разведку у Мальвинских островов
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«Минэнерго после проведения соответствующего административного процесса определило, что деятельность Navitas была незаконной, поэтому компания... была на 20 лет лишена права осуществлять деятельность на территории Аргентины», — говорится в сообщении ведомства.
2 апреля 1982 года началось вооружённое противостояние между Аргентиной и Великобританией, известное как Фолклендская война.
Власти Аргентины, не добившись от официального Лондона дипломатических уступок в споре из-за статуса Фолклендских (Мальвинских) островов, попытались установить контроль над ними военным путём.
Однако, несмотря на отдельные успехи на начальной стадии операции, добиться победы аргентинские войска не смогли.
Подробнее — в материале RT.