Трамп: мир находится в самом опасном моменте в истории
«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», — цитирует РИА Новости Трампа.
По его словам, мир находится в опасности из-за огромной мощи оружия.
«Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас», — добавил Трамп.
Он также подчеркнул, что при его администрации Россия бы «не пошла на проведение спецоперации на Украине».
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты стоят у порога экономического кошмара.
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.