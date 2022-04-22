Трамп: мир находится в самом опасном моменте в истории

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся, и это привело к самому опасному моменту в мировой истории.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, мир находится в опасности из-за огромной мощи оружия.

«Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас», — добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что при его администрации Россия бы «не пошла на проведение спецоперации на Украине».

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты стоят у порога экономического кошмара.

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.