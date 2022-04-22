Пентагон: США безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель.

«Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы», — цитирует РИА Новости Кирби.

Он заявил об этом, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что «санкции не влияют на коммуникацию».

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у президента США Джо Байдена нет планов в ближайшее время разговаривать с главой российского государства Владимиром Путиным.

20 апреля Министерство финансов США сообщило о введении визовых ограничений в отношении 635 россиян за «подавление инакомыслия» и ситуацию вокруг Украины.

Отмечается, что в список также попали люди, чья деятельность, по мнению американской стороны, угрожает «территориальной целостности Украины».

Также сообщалось, что власти США ввели новые санкции в отношении ряда физических лиц и предприятий из России.

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