Представитель Пентагона Кирби: США направят Украине ударные БПЛА

Новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые США направляют Украине, являются ударными. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«В ходе обсуждения с украинцами относительно того, что им требуется, мы решили, что конкретно эта система очень хорошо подойдёт им, особенно на востоке Украины», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

По его словам, над разработкой этой модели работали ВВС страны.

Он уточнил, что данный дрон может применяться как для ударов по целям, так и для разведки.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Как отмечается, данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.