Посольство России направило в МИД ФРГ ноту протеста по факту осквернения памятников
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По данным дипломатов, за прошедшие несколько дней осквернены памятник погибшим советским воинам в Потсдаме, а также мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре.
«Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атак вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.
Российская сторона рассматривает эти акты вандализма как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма, добавили в посольстве.
Ранее посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине.