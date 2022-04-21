Москва предупредила канадских кураторов ВСУ об ответственности за преступления подопечных

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Министерство иностранных дел России и предупредило канадских кураторов украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов об ответственности за военные преступления их подопечных.
Москва предупредила канадских кураторов ВСУ об ответственности за преступления подопечных
  • РИА Новости

«Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершённые их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — говорится в сообщении министерства.

21 апреля стало известно, что Россия вводит ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады.

В число этих лиц вошли государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, эксперты и представители СМИ, причастные к русофобскому курсу правящего в Канаде режима.

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