Москва предупредила канадских кураторов ВСУ об ответственности за преступления подопечных

Министерство иностранных дел России и предупредило канадских кураторов украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов об ответственности за военные преступления их подопечных.

«Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершённые их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — говорится в сообщении министерства.

21 апреля стало известно, что Россия вводит ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады.

В число этих лиц вошли государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, эксперты и представители СМИ, причастные к русофобскому курсу правящего в Канаде режима.