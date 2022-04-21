В армии Израиля сообщили о выпущенной по территории страны из сектора Газа ракете
«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, в результате ракетного обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.
Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил предложенный министром обороны Бени Ганцем проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан.