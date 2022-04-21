В армии Израиля сообщили о выпущенной по территории страны из сектора Газа ракете

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Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в результате ракетного обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил предложенный министром обороны Бени Ганцем проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан.

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