В армии Израиля сообщили о выпущенной по территории страны из сектора Газа ракете

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, в результате ракетного обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к палестинскому анклаву. Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил предложенный министром обороны Бени Ганцем проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан.