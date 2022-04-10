Кабмин Израиля утвердил проект строительства ещё 40 км забора на Западном берегу

Военно-политический кабинет Израиля утвердил предложенный министром обороны Бени Ганцем проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.

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