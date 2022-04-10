Кабмин Израиля утвердил проект строительства ещё 40 км забора на Западном берегу

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Военно-политический кабинет Израиля утвердил предложенный министром обороны Бени Ганцем проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.
Кабмин Израиля утвердил проект строительства ещё 40 км забора на Западном берегу
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«Премьер-министр Беннет провёл заседание военно-политического кабинета», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, члены кабинета единогласно утвердили представленный министром обороны Ганцем проект строительства дополнительных 40 км заградительного барьера.

По информации кабмина, бюджет проекта составляет 360 млн шекелей.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в центре Тель-Авива погибли два человека.

Позднее стрельба произошла в кафе израильского города Рахат, были ранены пять человек.

Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

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