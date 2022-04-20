GT: отказ Байдена посетить Украину показывает ограниченность возможностей США

Отказ американского лидера Джо Байдена приехать в Киев говорит об ограниченности возможностей США в разрешении конфликта, сообщается в статье Global Times.

«Факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте», — говорится в материале.

По мнению автора публикации, нерешительность Байдена также показывает желание американской администрации использовать Украину ради военной прибыли.

Обозреватель издания назвал заявления о планах Байдена приехать в Киев «мыльной оперой» для демонстрации якобы поддержки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байдену стоит посетить Украину.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что президент США не планирует посещать Украину с визитом.