GT: отказ Байдена посетить Украину показывает ограниченность возможностей США
«Факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте», — говорится в материале.
По мнению автора публикации, нерешительность Байдена также показывает желание американской администрации использовать Украину ради военной прибыли.
Обозреватель издания назвал заявления о планах Байдена приехать в Киев «мыльной оперой» для демонстрации якобы поддержки Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байдену стоит посетить Украину.
В свою очередь, в Белом доме сообщили, что президент США не планирует посещать Украину с визитом.