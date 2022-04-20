Высланные Японией российские дипломаты покинули посольство

Автобус с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, покинул территорию дипломатической миссии России в Токио.

«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей», — заявил посол России в Токио Михаил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Сотрудники дипмиссии направились в аэропорт Ханэда, откуда полетят в Россию. Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны. Галузин объявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Японии.