Высланные Японией российские дипломаты покинули посольство

Короткая ссылка
Автобус с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, покинул территорию дипломатической миссии России в Токио.

«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей», — заявил посол России в Токио Михаил Галузин. Его слова приводит РИА Новости.

Сотрудники дипмиссии направились в аэропорт Ханэда, откуда полетят в Россию.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.

Галузин объявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить