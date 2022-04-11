Посол России заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Японии

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Россия ответит на решение Японии о высылке российских дипломатов. Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин.
Посол России заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Японии
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«Своим решением японская сторона сужает возможности для нормального дипломатического диалога, для нормальной дипломатической межгосударственной работы, наносит ущерб в том числе сама себе, потому что без ответа эта недружественная акция не останется», — приводит РИА Новости слова Галузина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данное решение Токио является контрпродуктивным для связей между странами.

Он отметил, что в условиях сложной международной обстановки необходимо поддерживать надёжные каналы для дипломатического общения.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.

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