Посол России выразил протест замглавы МИД Японии в связи с высылкой российских дипломатов
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«Посол России в Японии М.Ю. Галузин заявил первому заместителю министра иностранных дел Японии Т. Мори решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «действия Токио, направленные на разрушение российско-японских отношений, неприемлемы».
Кроме того, посол подчеркнул, что Япония пытается искусственно увязать повестку двусторонних отношений с искажённым толкованием целей и задач специальной военной операции России на Украине.
Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.