Посол России выразил протест замглавы МИД Японии в связи с высылкой российских дипломатов

Посол России в Японии Михаил Галузин выразил протест замглавы японского МИД Такэо Мори в связи с решением японской стороны выслать сотрудников российского посольства и торгпредства. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Посол России в Японии М.Ю. Галузин заявил первому заместителю министра иностранных дел Японии Т. Мори решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «действия Токио, направленные на разрушение российско-японских отношений, неприемлемы».

Кроме того, посол подчеркнул, что Япония пытается искусственно увязать повестку двусторонних отношений с искажённым толкованием целей и задач специальной военной операции России на Украине.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.