В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек

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В нигерийском штате Баучи в результате столкновения автобуса с минивэном погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом информирует Daily Post Nigeria со ссылкой на Федеральный корпус безопасности дорожного движения страны.

По данным полиции, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима.

Сотрудники правопорядка расследуют обстоятельства инцидента.

В декабре прошлого года в ЮАР в результате ДТП с микроавтобусами погибли 14 человек.

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