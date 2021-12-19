В ЮАР в результате ДТП с микроавтобусами погибли 14 человек

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По меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП с двумя микроавтобусами в провинции Фри-Стейт в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта страны.

«По меньшей мере 14 человек погибли и четверо пострадали», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что трое пострадавших получили серьёзные травмы, четвёртый — незначительные.

Отмечается, что водитель одного микроавтобуса начал обгонять другой автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

В ноябре в Марокко в результате столкновения 20 автомобилей на шоссе пострадали 37 человек, один погиб.

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