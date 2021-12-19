В ЮАР в результате ДТП с микроавтобусами погибли 14 человек
«По меньшей мере 14 человек погибли и четверо пострадали», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Уточняется, что трое пострадавших получили серьёзные травмы, четвёртый — незначительные.
Отмечается, что водитель одного микроавтобуса начал обгонять другой автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.
В ноябре в Марокко в результате столкновения 20 автомобилей на шоссе пострадали 37 человек, один погиб.