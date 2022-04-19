Отставной генерал США напомнил, что с гаубицами Украине придётся отправлять и снаряды

Различия в боеприпасах восточных и западных стран мешают Вашингтону предоставить Киеву «гораздо больше» военной помощи, заявил бывший командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус. Он напомнил, что украинская артиллерия стреляет из 152-мм гаубиц, тогда как американская — из 155-мм.

В эфире Fox News он отметил, в связи с этим Вашингтону приходится поставлять Киеву гаубицы и десятки тысяч снарядов к ним.

«То же самое с танками и боевыми машинами. Так что всё, что мы предоставляем, требует много запчастей, много разных боеприпасов и так далее», — сказал Петреус.

Военный в отставке напомнил, что по этой причине Соединённые Штаты работают с союзниками в Восточной Европе.

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