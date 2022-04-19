Отставной генерал США напомнил, что с гаубицами Украине придётся отправлять и снаряды
В эфире Fox News он отметил, в связи с этим Вашингтону приходится поставлять Киеву гаубицы и десятки тысяч снарядов к ним.
«То же самое с танками и боевыми машинами. Так что всё, что мы предоставляем, требует много запчастей, много разных боеприпасов и так далее», — сказал Петреус.
Военный в отставке напомнил, что по этой причине Соединённые Штаты работают с союзниками в Восточной Европе.
Подробнее — в материале ИноТВ.