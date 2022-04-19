Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с союзниками США ситуацию вокруг Украины

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Американский лидер Джо Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с лидерами стран — партнёров США координацию мер против России и поддержку Украины.

«Президент проведёт разговор по защищённой видеосвязи с союзниками и партнёрами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение России к ответственности», — сказано в документе.

Разговор намечен на 09:45 по местному времени (16:45 мск), он пройдёт в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.

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