Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с союзниками США ситуацию вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с лидерами стран — партнёров США координацию мер против России и поддержку Украины.

«Президент проведёт разговор по защищённой видеосвязи с союзниками и партнёрами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение России к ответственности», — сказано в документе.

Разговор намечен на 09:45 по местному времени (16:45 мск), он пройдёт в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.